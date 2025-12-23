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Кристал Пэлас
Натаниэл Клайн
Статистика
€ 300 тыс
Натаниэл Клайн - статистика
Кристал Пэлас
5 апреля 1991 (35), Лондон
#17 | Защитник
175 см | 67 кг
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Команда
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Кристал Пэлас
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Матчи игрока в этом турнире
Англия. Кубок лиги, 1/4 финала
Арсенал
1 : 1
23.12.2025
Кристал Пэлас
46' - 90'
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
0 : 3
29.10.2025
Кристал Пэлас
Был в запасе
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
Кристал Пэлас
1 : 1
16.09.2025
Миллуолл
Был в запасе
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