Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Бундеслига 2026/2027
Команды
Вердер
Митчелл Вайзер
Статистика
€ 3 млн
Митчелл Вайзер - статистика
Вердер
21 апреля 1994 (32), Тройсдорф
#8 | Защитник
176 см | 67 кг
Германия
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Матчи за последние 30 дней
Германия. Бундеслига, 4 тур
Вердер
3 : 2
19.09.2026
Аугсбург
68' - 90'
90'
Германия. Бундеслига, 3 тур
Кельн
1 : 1
12.09.2026
Вердер
83' - 90'
Статистика по турнирам
Германия. Бундеслига 2026/2027
Германия. Бундеслига 2024/2025
Германия. Кубок 2024/2025
Германия. Бундеслига 2023/2024
Германия. Кубок 2023/2024
Германия. Бундеслига 2022/2023
Германия. Кубок 2022/2023
Германия. Бундеслига 2020/2021
Германия. Бундеслига 2019/2020
Германия. Кубок 2019/2020
Лига Европы 2019/2020
Лига чемпионов 2019/2020
Германия. Бундеслига 2018/2019
Германия. Кубок 2018/2019
Лига Европы 2018/2019
Германия. Бундеслига 2017/2018
Германия. Кубок 2017/2018
Лига Европы 2017/2018
Германия. Бундеслига 2016/2017
Германия. Кубок 2016/2017
Лига Европы 2016/2017
Германия. Бундеслига 2015/2016
Германия. Кубок 2015/2016
Германия. Бундеслига 2014/2015
Лига чемпионов 2014/2015
Германия. Бундеслига 2013/2014
Лига чемпионов 2013/2014
Германия. Бундеслига 2011/2012
Команда
И
Г
П
Ж
К
Вердер
2
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, 4 тур
Вердер
3 : 2
19.09.2026
Аугсбург
68' - 90'
90'
Германия. Бундеслига, 3 тур
Кельн
1 : 1
12.09.2026
Вердер
83' - 90'
Главные новости
Первая тренерская отставка в РПЛ, скандал в «Ростове», приступ Халка и другие новости
02:00
Генич назвал двух ключевых футболистов «Спартака»: «Не дай бог, что-то с ними случится»
01:50
Слуцкий раскрыл фразу, которую чаще всего слышит от людей на улице
01:40
Генич назвал игроков, делающих результат в «Зените»
01:20
Селюк объяснил, почему взял бы Дзюбу в «Спартак»
01:10
Талалаев определил лучшего защитника в новом сезоне РПЛ
01:00
Беллингем и Ромеро обменялись оскорблениями в мадридском дерби
00:52
Титов вернулся к тренерской работе после 7-летней паузы
00:37
Видео
Месси показал форму на прощальный матч за сборную Аргентины
00:30
Беленов объяснил, почему отклонил предложение «Спартака» в 2023 году
Вчера, 23:59
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+