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    Евгений Галактионов - статистика

    #28 | Нападающий
    Имя Евгений
    Фамилия Галактионов
    Команда Кр. Советов (мол)
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 30 мая 1995 (27 лет)
    Рост 170
    Вес 62
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Кр. Советов (мол) 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    30.03.2012 Был в запасе Кр. Советов (мол) (Самара) 1:1 Краснодар (мол) (Краснодар)
    23.03.2012 Был в запасе Томь (мол) (Томск) 3:1 Кр. Советов (мол) (Самара)
    17.03.2012 80' -90' Кр. Советов (мол) (Самара) 1:2 Спартак Нч (мол) (Нальчик)
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