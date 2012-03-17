Евгений Галактионов - статистика
#28 | Нападающий
|Имя
|Евгений
|Фамилия
|Галактионов
|Команда
|Кр. Советов (мол)
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|30 мая 1995 (27 лет)
|Рост
|170
|Вес
|62
|Имя
|Евгений
|Фамилия
|Галактионов
|Команда
|Кр. Советов (мол)
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|30 мая 1995 (27 лет)
|Рост
|170
|Вес
|62
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кр. Советов (мол)
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.03.2012
|Был в запасе
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|1:1
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|23.03.2012
|Был в запасе
|Томь (мол) (Томск)
|3:1
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|17.03.2012
|80' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|1:2
|Спартак Нч (мол) (Нальчик)