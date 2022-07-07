Статистика по турнирам

Лига конференций 2022/2023 Товарищеские матчи. Сборные 2022 Лига конференций 2021/2022 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Товарищеские матчи. Сборные 2016 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Товарищеские матчи. Сборные 2012 Товарищеские матчи. Сборные 2011