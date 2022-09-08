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    Миши Батшуайи - статистика

    #30 | Нападающий
    Имя Миши
    Фамилия Батшуайи
    Команда Фенербахче
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 2 октября 1993 (29 лет)
    Рост 180
    Вес 78
    Стоимость:
    € 10,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    09.03.2023 67' - 90' Севилья 2:0 Фенербахче Лига Европы, 1/8 финала, первый матч
    Статистика по турнирам
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