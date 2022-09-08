Миши Батшуайи - статистика
#30 | Нападающий
|Имя
|Миши
|Фамилия
|Батшуайи
|Команда
|Фенербахче
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|2 октября 1993 (29 лет)
|Рост
|180
|Вес
|78
Стоимость:
€ 10,00
млн
|Имя
|Миши
|Фамилия
|Батшуайи
|Команда
|Фенербахче
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|2 октября 1993 (29 лет)
|Рост
|180
|Вес
|78
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|09.03.2023
|67' - 90'
|Севилья
|2:0
|Фенербахче
|Лига Европы, 1/8 финала, первый матч
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Фенербахче
|7
|3
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.03.2023
|67' -90'
|Севилья (Севилья)
|2:0
|Фенербахче (Стамбул)
|03.11.2022
|1' -64'
|Динамо (Киев)
|0:2
|Фенербахче (Стамбул)
|27.10.2022
|61' -90'
|Фенербахче (Стамбул)
|3:3
|Ренн (Ренн)
|13.10.2022
|69' -90'
|АЕК (Ларнака)
|1:2
|Фенербахче (Стамбул)
|80'
|06.10.2022
|1' -88'
|Фенербахче (Стамбул)
|2:0
|АЕК (Ларнака)
|26'
|15.09.2022
|1' -66'
|Ренн (Ренн)
|2:2
|Фенербахче (Стамбул)
|08.09.2022
|69' -90'
|Фенербахче (Стамбул)
|2:1
|Динамо (Киев)
|90'