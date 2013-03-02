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    Вячеслав Турчанов - статистика

    #28 | Полузащитник
    Имя Вячеслав
    Отчество Игоревич
    Фамилия Турчанов
    Команда Полтава
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 3 августа 1991 (31 год)
    Рост 180
    Вес 68
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Арсенал 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.03.2013 Был в запасе Арсенал (Киев) 1:2 Металлист (Харьков)
    02.03.2013 67' -90' Днепр (Днепр) 3:0 Арсенал (Киев)
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