Вячеслав Турчанов - статистика
#28 | Полузащитник
|Имя
|Вячеслав
|Отчество
|Игоревич
|Фамилия
|Турчанов
|Команда
|Полтава
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|3 августа 1991 (31 год)
|Рост
|180
|Вес
|68
|Имя
|Вячеслав
|Отчество
|Игоревич
|Фамилия
|Турчанов
|Команда
|Полтава
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|3 августа 1991 (31 год)
|Рост
|180
|Вес
|68
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Арсенал
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.03.2013
|Был в запасе
|Арсенал (Киев)
|1:2
|Металлист (Харьков)
|02.03.2013
|67' -90'
|Днепр (Днепр)
|3:0
|Арсенал (Киев)