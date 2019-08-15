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    Боаду Максвелл Акости - статистика

    #7 | Нападающий
    Имя Боаду Максвелл
    Фамилия Акости
    Состав Без клуба
    Родной город Аккра
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 10 сентября 1991 (31 год)
    Рост 178
    Стоимость:
    € 950
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Риека 3 0 1 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    29.08.2019 1' -90' Риека (Риека) 1:1 Гент (Гент)
    22.08.2019 1' -90' Гент (Гент) 2:1 Риека (Риека)
    15.08.2019 1' -90' Абердин (Абердин) 0:2 Риека (Риека)
    32'
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