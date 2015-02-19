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    Анасс Ачахбар - статистика

    #29 | Нападающий
    Имя Анасс
    Фамилия Ачахбар
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 13 января 1994 (29 лет)
    Стоимость:
    € 350
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Фейеноорд 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.02.2015 84' -93' Фейеноорд (Роттердам) 1:2 Рома (Рим)
    19.02.2015 Был в запасе Рома (Рим) 1:1 Фейеноорд (Роттердам)
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