Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 250 тыс

Себастьян Полтер - статистика

Партизан
1 апреля 1991 (35), Вильгельмсхафен
#91 | Нападающий
192 см
Германия
Статистика Новости Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Айнтрахт
10
1/-1
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Вторая Бундеслига, 17 тур
Айнтрахт
2 : 1
21.12.2025
Шальке-04
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 16 тур
Динамо Дрезден
2 : 3
12.12.2025
Айнтрахт
90' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 15 тур
Айнтрахт
1 : 1
07.12.2025
Хольштайн
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 14 тур
Айнтрахт
2 : 0
29.11.2025
Кайзерслаутерн
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Герта
1 : 0
21.11.2025
Айнтрахт
81' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Айнтрахт
0 : 2
09.11.2025
Бохум
86' - 90'
90'
90'
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 1
01.11.2025
Айнтрахт
81' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
1 : 2
03.10.2025
Падерборн
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Пройссен
3 : 1
28.09.2025
Айнтрахт
1' - 62'
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 4
20.09.2025
Эльверсберг
68' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 5 тур
Дармштадт
2 : 1
13.09.2025
Айнтрахт
83' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 4 тур
Айнтрахт
1 : 1
30.08.2025
Арминия
69' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 3 тур
Карлсруэ
2 : 0
23.08.2025
Айнтрахт
80' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 2 тур
Айнтрахт
3 : 2
09.08.2025
Гройтер Фюрт
85' - 90'
90'
Германия. Вторая Бундеслига, 1 тур
Магдебург
0 : 1
03.08.2025
Айнтрахт
Был в запасе
Главные новости
Селюк объяснил, почему взял бы Дзюбу в «Спартак»
01:10
Талалаев определил лучшего защитника в новом сезоне РПЛ
01:00
Беллингем и Ромеро обменялись оскорблениями в мадридском дерби
00:52
Титов вернулся к тренерской работе после 7-летней паузы
00:37
ВидеоМесси показал форму на прощальный матч за сборную Аргентины
00:30
Беленов объяснил, почему отклонил предложение «Спартака» в 2023 году
Вчера, 23:59
Канчельскис: «Почему-то Вторую лигу делают отбросами – просто негодяи»
Вчера, 23:45
ВидеоХоланд и Mr Beast повторили популярный мем
Вчера, 23:31
Миранчук определился с будущим в «Динамо»
Вчера, 23:23
Батраков раскрыл свою цель в «Галатасарае»
Вчера, 22:55
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+