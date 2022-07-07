Владан Аджич - статистика
#33 | Защитник
|Имя
|Владан
|Фамилия
|Аджич
|Команда
|Будучность
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|5 июля 1987 (35 лет)
|Имя
|Владан
|Фамилия
|Аджич
|Команда
|Будучность
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|5 июля 1987 (35 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Будучность
|4
|1
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.07.2022
|1' -90'
|Будучность (Подгорице)
|2:1
|Брейдаблик (Коупавогюр)
|86'
|21.07.2022
|1' -90'
|Брейдаблик (Коупавогюр)
|2:0
|Будучность (Подгорице)
|14.07.2022
|1' -90'
|Лапи (Подуево)
|2:2
|Будучность (Подгорице)
|19'
|07.07.2022
|1' -90'
|Будучность (Подгорице)
|2:0
|Лапи (Подуево)
|88'