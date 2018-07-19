Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Кьяртан Финнбогасон - статистика

    #10 | Нападающий
    Имя Кьяртан
    Фамилия Финнбогасон
    Команда КР Рейкьявик
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 9 июля 1986 (36 лет)
    Рост 188
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ференцварош 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.07.2018 1' -90' Маккаби (Тель-Авив) 1:0 Ференцварош (Будапешт)
    • Читайте нас: 
    11