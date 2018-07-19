Кьяртан Финнбогасон - статистика
#10 | Нападающий
|Имя
|Кьяртан
|Фамилия
|Финнбогасон
|Команда
|КР Рейкьявик
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|9 июля 1986 (36 лет)
|Рост
|188
|Имя
|Кьяртан
|Фамилия
|Финнбогасон
|Команда
|КР Рейкьявик
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|9 июля 1986 (36 лет)
|Рост
|188
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ференцварош
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.07.2018
|1' -90'
|Маккаби (Тель-Авив)
|1:0
|Ференцварош (Будапешт)