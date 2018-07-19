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    Сабиен Лилай - статистика

    #88 | Полузащитник
    Имя Сабиен
    Фамилия Лилай
    Команда Скендербеу
    Состав Основной
    Родной город Корча
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 10 февраля 1989 (34 года)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Габала 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.07.2018 1' -90' Прогрес (Нидеркорн) 0:1 Габала (Габала)
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