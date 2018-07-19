Сабиен Лилай - статистика
#88 | Полузащитник
|Имя
|Сабиен
|Фамилия
|Лилай
|Команда
|Скендербеу
|Состав
|Основной
|Родной город
|Корча
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 февраля 1989 (34 года)
|Имя
|Сабиен
|Фамилия
|Лилай
|Команда
|Скендербеу
|Состав
|Основной
|Родной город
|Корча
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 февраля 1989 (34 года)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Габала
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.07.2018
|1' -90'
|Прогрес (Нидеркорн)
|0:1
|Габала (Габала)