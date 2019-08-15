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    Марко Русс - статистика

    Защитник
    Имя Марко
    Фамилия Русс
    Команда Завершил карьеру
    Родной город Ханау
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 4 августа 1985 (37 лет)
    Рост 190
    Вес 75
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Айнтрахт 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.08.2019 1' -90' Айнтрахт (Франкфурт) 1:0 Вадуц (Вадуц)
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