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    Джордан Слеу - статистика

    #19 | Нападающий
    Имя Джордан
    Фамилия Слеу
    Команда Росс Каунти
    Состав Основной
    Родной город Шеффилд
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 7 сентября 1992 (30 лет)
    Рост 178
    Вес 80
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Блэкберн 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    01.02.2012 Был в запасе Блэкберн (Блэкберн) 0:2 Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
    31.12.2011 88' -90' Манчестер Юнайтед (Манчестер) 2:3 Блэкберн (Блэкберн)
    23.10.2011 Был в запасе Блэкберн (Блэкберн) 1:2 Тоттенхэм (Лондон)
    01.10.2011 Был в запасе Блэкберн (Блэкберн) 0:4 Манчестер Сити (Манчестер)
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