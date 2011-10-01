Джордан Слеу - статистика
#19 | Нападающий
|Имя
|Джордан
|Фамилия
|Слеу
|Команда
|Росс Каунти
|Состав
|Основной
|Родной город
|Шеффилд
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|7 сентября 1992 (30 лет)
|Рост
|178
|Вес
|80
|Имя
|Джордан
|Фамилия
|Слеу
|Команда
|Росс Каунти
|Состав
|Основной
|Родной город
|Шеффилд
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|7 сентября 1992 (30 лет)
|Рост
|178
|Вес
|80
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Блэкберн
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.02.2012
|Был в запасе
|Блэкберн (Блэкберн)
|0:2
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|31.12.2011
|88' -90'
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|2:3
|Блэкберн (Блэкберн)
|23.10.2011
|Был в запасе
|Блэкберн (Блэкберн)
|1:2
|Тоттенхэм (Лондон)
|01.10.2011
|Был в запасе
|Блэкберн (Блэкберн)
|0:4
|Манчестер Сити (Манчестер)