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    Матич Чрнич - статистика

    #92 | Полузащитник
    Имя Матич
    Фамилия Чрнич
    Команда Марибор
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 12 июня 1992 (30 лет)
    Рост 174
    Вес 69
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Олимпия 4 2 0 0 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    30.08.2018 1' -90' Спартак Тр (Трнава) 1:1 Олимпия (Любляна)
    09.08.2018 1' -83' Олимпия (Любляна) 3:0 ХИК (Хельсинки)
    83'
    02.08.2018 1' -90' Крузейдерс (Белфаст) 1:1 Олимпия (Любляна)
    26.07.2018 1' -90' Олимпия (Любляна) 5:1 Крузейдерс (Белфаст)
    56' 75'
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