Матич Чрнич - статистика
#92 | Полузащитник
|Имя
|Матич
|Фамилия
|Чрнич
|Команда
|Марибор
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|12 июня 1992 (30 лет)
|Рост
|174
|Вес
|69
|Имя
|Матич
|Фамилия
|Чрнич
|Команда
|Марибор
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|12 июня 1992 (30 лет)
|Рост
|174
|Вес
|69
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Олимпия
|4
|2
|0
|0
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.08.2018
|1' -90'
|Спартак Тр (Трнава)
|1:1
|Олимпия (Любляна)
|09.08.2018
|1' -83'
|Олимпия (Любляна)
|3:0
|ХИК (Хельсинки)
|83'
|02.08.2018
|1' -90'
|Крузейдерс (Белфаст)
|1:1
|Олимпия (Любляна)
|26.07.2018
|1' -90'
|Олимпия (Любляна)
|5:1
|Крузейдерс (Белфаст)
|56' 75'