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Ла Лига 2026/2027
Команды
Валенсия
Димитри Фулкье
Статистика
€ 900 тыс
Димитри Фулкье - статистика
Валенсия
23 марта 1993 (33), Сарсель
#20 | Защитник
182 см | 77 кг
Франция | Гваделупа
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Испания. Примера, 3 тур
Депортиво
3 : 1
30.08.2026
Валенсия
Был в запасе
Статистика по турнирам
Испания. Кубок 2025/2026
Испания. Примера 2025/2026
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Лига Европы 2011/2012
Команда
И
Г
П
Ж
К
Валенсия
4
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Кубок, 1/4 финала
Валенсия
1 : 2
04.02.2026
Атлетик
1' - 90'
Испания. Кубок, 1/8 финала
Бургос
0 : 2
15.01.2026
Валенсия
82' - 90'
Испания. Кубок, 1/16 финала
Спортинг
0 : 2
16.12.2025
Валенсия
1' - 90'
Испания. Кубок, 1/32 финала
Картахена
1 : 2
04.12.2025
Валенсия
1' - 64'
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