Алекс Сандро - статистика
#12 | Защитник
|Имя
|Алекс
|Фамилия
|Сандро
|Команда
|Ювентус
|Состав
|Основной
|Родной город
|Катандува
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|26 января 1991 (32 года)
|Рост
|179
|Вес
|79
Стоимость:
€ 4,50
млн
|Имя
|Алекс
|Фамилия
|Сандро
|Команда
|Ювентус
|Состав
|Основной
|Родной город
|Катандува
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|26 января 1991 (32 года)
|Рост
|179
|Вес
|79
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|09.03.2023
|1' - 23'
|Ювентус
|1:0
|Фрайбург
|Лига Европы, 1/8 финала, первый матч
|05.03.2023
|1' - 46'
|Рома
|1:0
|Ювентус
|Италия. Серия А, 25 тур
|28.02.2023
|1' - 90'
|Ювентус
|4:2
|Торино
|Италия. Серия А, 24 тур
|23.02.2023
|1' - 90'
|Нант
|0:3
|Ювентус
|Лига Европы, 1/16 финала, ответный матч
|19.02.2023
|1' - 90'
|Специя
|0:2
|Ювентус
|Италия. Серия А, 23 тур
|16.02.2023
|1' - 90'
|Ювентус
|1:1
|Нант
|Лига Европы, 1/16 финала, первый матч
|12.02.2023
|1' - 90'
|Ювентус
|1:0
|Фиорентина
|Италия. Серия А, 22 тур
|19'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ювентус
|21
|0
|1
|4
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|1' -46'
|Рома (Рим)
|1:0
|Ювентус (Турин)
|28.02.2023
|1' -90'
|Ювентус (Турин)
|4:2
|Торино (Турин)
|19.02.2023
|1' -90'
|Специя (Ла Специя)
|0:2
|Ювентус (Турин)
|12.02.2023
|1' -90'
|Ювентус (Турин)
|1:0
|Фиорентина (Флоренция)
|19'
|07.02.2023
|1' -90'
|Салернитана (Салернитана)
|0:3
|Ювентус (Турин)
|29.01.2023
|Был в запасе
|Ювентус (Турин)
|0:2
|Монца (Монца)
|22.01.2023
|1' -90'
|Ювентус (Турин)
|3:3
|Аталанта (Бергамо)
|13.01.2023
|1' -90'
|Наполи (Неаполь)
|5:1
|Ювентус (Турин)
|07.01.2023
|1' -90'
|Ювентус (Турин)
|1:0
|Удинезе (Удине)
|04.01.2023
|Был в запасе
|Кремонезе (Кремона)
|0:1
|Ювентус (Турин)
|10.11.2022
|79' -90'
|Верона (Верона)
|0:1
|Ювентус (Турин)
|81' 90'
|06.11.2022
|1' -90'
|Ювентус (Турин)
|2:0
|Интер (Милан)
|29.10.2022
|1' -90'
|Лечче (Лечче)
|0:1
|Ювентус (Турин)
|21.10.2022
|80' -90'
|Ювентус (Турин)
|4:0
|Эмполи (Эмполи)
|15.10.2022
|1' -90'
|Торино (Турин)
|0:1
|Ювентус (Турин)
|08.10.2022
|1' -90'
|Милан (Милан)
|2:0
|Ювентус (Турин)
|02.10.2022
|1' -90'
|Ювентус (Турин)
|3:0
|Болонья (Болонья)
|11.09.2022
|63' -90'
|Ювентус (Турин)
|2:2
|Салернитана (Салернитана)
|03.09.2022
|1' -78'
|Фиорентина (Флоренция)
|1:1
|Ювентус (Турин)
|33'
|31.08.2022
|85' -90'
|Ювентус (Турин)
|2:0
|Специя (Ла Специя)
|27.08.2022
|1' -90'
|Ювентус (Турин)
|1:1
|Рома (Рим)
|22.08.2022
|1' -46'
|Сампдория (Генуя)
|0:0
|Ювентус (Турин)
|44'
|15.08.2022
|1' -61'
|Ювентус (Турин)
|3:0
|Сассуоло (Сассуоло)
|26'