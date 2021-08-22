Якопо Дези - статистика
#6 | Полузащитник
|Имя
|Якопо
|Фамилия
|Дези
|Команда
|Венеция
|Состав
|Основной
|Родной город
|Атри
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 февраля 1992 (31 год)
|Рост
|178
Стоимость:
€ 900
тыс
|Имя
|Якопо
|Фамилия
|Дези
|Команда
|Венеция
|Состав
|Основной
|Родной город
|Атри
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 февраля 1992 (31 год)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Венеция
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.08.2021
|74' -90'
|Наполи (Неаполь)
|2:0
|Венеция (Венеция)