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    Якопо Дези - статистика

    #6 | Полузащитник
    Имя Якопо
    Фамилия Дези
    Команда Венеция
    Состав Основной
    Родной город Атри
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 10 февраля 1992 (31 год)
    Рост 178
    Стоимость:
    € 900
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Венеция 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    22.08.2021 74' -90' Наполи (Неаполь) 2:0 Венеция (Венеция)
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