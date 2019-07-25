Мирко Пильячелли - статистика
#22 | Вратарь
|Имя
|Мирко
|Фамилия
|Пильячелли
|Команда
|Пескара
|Состав
|Основной
|Родной город
|Рим
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|30 июня 1993 (29 лет)
|Рост
|184
Стоимость:
€ 1,20
млн
|Имя
|Мирко
|Фамилия
|Пильячелли
|Команда
|Пескара
|Состав
|Основной
|Родной город
|Рим
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|30 июня 1993 (29 лет)
|Рост
|184
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Университатя
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.08.2019
|1' -90'
|АЕК (Афины)
|1:1
|Университатя (Крайова)
|08.08.2019
|1' -90'
|Университатя (Крайова)
|0:2
|АЕК (Афины)
|01.08.2019
|1' -90'
|Университатя (Крайова)
|0:0
(3:1)п
|Гонвед (Будапешт)
|25.07.2019
|1' -90'
|Гонвед (Будапешт)
|0:0
|Университатя (Крайова)