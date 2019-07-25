Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Мирко Пильячелли - статистика

    #22 | Вратарь
    Имя Мирко
    Фамилия Пильячелли
    Команда Пескара
    Состав Основной
    Родной город Рим
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 30 июня 1993 (29 лет)
    Рост 184
    Стоимость:
    € 1,20
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Университатя 4 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.08.2019 1' -90' АЕК (Афины) 1:1 Университатя (Крайова)
    08.08.2019 1' -90' Университатя (Крайова) 0:2 АЕК (Афины)
    01.08.2019 1' -90' Университатя (Крайова) 0:0
    (3:1)п    		 Гонвед (Будапешт)
    25.07.2019 1' -90' Гонвед (Будапешт) 0:0 Университатя (Крайова)
    • Читайте нас: 
    11