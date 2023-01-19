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    Матс Ритс - статистика

    #26 | Полузащитник
    Имя Матс
    Фамилия Ритс
    Команда Брюгге
    Состав Основной
    Родной город Антверпен
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 18 июля 1993 (29 лет)
    Рост 182
    Стоимость:
    € 5,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    07.03.2023 74' - 90' Бенфика 5:1 Брюгге Лига чемпионов, 1/8 финала, ответный матч
    03.03.2023 Был в запасе Остенде 3:0 Брюгге Бельгия. Про-Лига, 28 тур
    26.02.2023 85' - 90' Брюгге 2:0 Гент Бельгия. Про-Лига, 27 тур
    19.02.2023 Был в запасе Серкль Брюгге 2:2 Брюгге Бельгия. Про-Лига, 26 тур
    15.02.2023 Был в запасе Брюгге 0:2 Бенфика Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч
    10.02.2023 1' - 65' Брюгге 1:1 Юнион СЖ Бельгия. Про-Лига, 25 тур
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