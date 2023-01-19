Матс Ритс - статистика
#26 | Полузащитник
|Имя
|Матс
|Фамилия
|Ритс
|Команда
|Брюгге
|Состав
|Основной
|Родной город
|Антверпен
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 июля 1993 (29 лет)
|Рост
|182
Стоимость:
€ 5,00
млн
|Имя
|Матс
|Фамилия
|Ритс
|Команда
|Брюгге
|Состав
|Основной
|Родной город
|Антверпен
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 июля 1993 (29 лет)
|Рост
|182
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|07.03.2023
|74' - 90'
|Бенфика
|5:1
|Брюгге
|Лига чемпионов, 1/8 финала, ответный матч
|03.03.2023
|Был в запасе
|Остенде
|3:0
|Брюгге
|Бельгия. Про-Лига, 28 тур
|26.02.2023
|85' - 90'
|Брюгге
|2:0
|Гент
|Бельгия. Про-Лига, 27 тур
|19.02.2023
|Был в запасе
|Серкль Брюгге
|2:2
|Брюгге
|Бельгия. Про-Лига, 26 тур
|15.02.2023
|Был в запасе
|Брюгге
|0:2
|Бенфика
|Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч
|10.02.2023
|1' - 65'
|Брюгге
|1:1
|Юнион СЖ
|Бельгия. Про-Лига, 25 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Брюгге
|8
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.03.2023
|Был в запасе
|Остенде (Остенде)
|3:0
|Брюгге (Брюгге)
|26.02.2023
|85' -90'
|Брюгге (Брюгге)
|2:0
|Гент (Гент)
|19.02.2023
|Был в запасе
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|2:2
|Брюгге (Брюгге)
|10.02.2023
|1' -65'
|Брюгге (Брюгге)
|1:1
|Юнион СЖ (Брюссель)
|05.02.2023
|1' -80'
|Антверпен (Антверпен)
|0:0
|Брюгге (Брюгге)
|29.01.2023
|75' -90'
|Зюлте-Варегем (Варегем)
|1:2
|Брюгге (Брюгге)
|22.01.2023
|64' -90'
|Брюгге (Брюгге)
|2:2
|Шарлеруа (Шарлеруа)
|19.01.2023
|89' -90'
|Сент-Труйден (Брюссель)
|1:1
|Брюгге (Брюгге)
|15.01.2023
|90' -90'
|Брюгге (Брюгге)
|1:1
|Андерлехт (Брюссель)
|08.01.2023
|61' -90'
|Генк (Генк)
|3:1
|Брюгге (Брюгге)