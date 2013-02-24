Серхио - статистика
#25 | Полузащитник
|Имя
|Серхио
|Фамилия
|Родригес Уртадо
|Команда
|Бетис
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Севилья
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 сентября 1992 (30 лет)
|Рост
|169
|Имя
|Серхио
|Фамилия
|Родригес Уртадо
|Команда
|Бетис
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Севилья
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 сентября 1992 (30 лет)
|Рост
|169
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Бетис
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|24.02.2013
|78' -90'
|Бетис (Севилья)
|3:0
|Малага (Малага)