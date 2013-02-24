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    Серхио - статистика

    #25 | Полузащитник
    Имя Серхио
    Фамилия Родригес Уртадо
    Команда Бетис
    Состав Молодежный
    Родной город Севилья
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 7 сентября 1992 (30 лет)
    Рост 169
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Бетис 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    24.02.2013 78' -90' Бетис (Севилья) 3:0 Малага (Малага)
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