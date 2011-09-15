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    Алекс - статистика

    #29 | Нападающий
    Имя Алекс
    Фамилия Рафаэл да Силва Антонио
    Состав Без клуба
    Родной город Сан-Паулу
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 1 января 1988 (35 лет)
    Рост 177
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Зальцбург 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.09.2011 66' -90' ПСЖ (Париж) 3:1 Зальцбург (Зальцбург)
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