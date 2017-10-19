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    Юссеф Туту - статистика

    #10 | Нападающий
    Имя Юссеф
    Фамилия Туту
    Команда Стабек
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 6 октября 1992 (30 лет)
    Рост 189
    Вес 77
    Стоимость:
    € 200
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Копенгаген 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    02.11.2017 1' -90' Копенгаген (Копенгаген) 3:0 Фастав (Злин)
    19.10.2017 1' -90' Фастав (Злин) 1:1 Копенгаген (Копенгаген)
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