Юссеф Туту - статистика
#10 | Нападающий
|Имя
|Юссеф
|Фамилия
|Туту
|Команда
|Стабек
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|6 октября 1992 (30 лет)
|Рост
|189
|Вес
|77
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Юссеф
|Фамилия
|Туту
|Команда
|Стабек
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|6 октября 1992 (30 лет)
|Рост
|189
|Вес
|77
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Копенгаген
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.11.2017
|1' -90'
|Копенгаген (Копенгаген)
|3:0
|Фастав (Злин)
|19.10.2017
|1' -90'
|Фастав (Злин)
|1:1
|Копенгаген (Копенгаген)