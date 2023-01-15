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    Антони Морис - статистика

    #49 | Вратарь
    Имя Антони
    Фамилия Морис
    Команда Юнион СЖ
    Состав Основной
    Родной город Льеж
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 29 апреля 1990 (32 года)
    Рост 184
    Стоимость:
    € 1,50
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    09.03.2023 1' - 90' Унион 3:3 Юнион СЖ Лига Европы, 1/8 финала, первый матч
    05.03.2023 1' - 90' Юнион СЖ 2:1 Эйпен Бельгия. Про-Лига, 28 тур
    25.02.2023 1' - 90' Вестерло 4:2 Юнион СЖ Бельгия. Про-Лига, 27 тур
    18.02.2023 1' - 90' Юнион СЖ 2:4 Стандард Бельгия. Про-Лига, 26 тур
    10.02.2023 1' - 90' Брюгге 1:1 Юнион СЖ Бельгия. Про-Лига, 25 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Юнион СЖ 28 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 1' -90' Юнион СЖ (Брюссель) 2:1 Эйпен (Эйпен)
    25.02.2023 1' -90' Вестерло (Вестерло) 4:2 Юнион СЖ (Брюссель)
    18.02.2023 1' -90' Юнион СЖ (Брюссель) 2:4 Стандард (Льеж)
    10.02.2023 1' -90' Брюгге (Брюгге) 1:1 Юнион СЖ (Брюссель)
    05.02.2023 1' -90' Юнион СЖ (Брюссель) 4:0 Зюлте-Варегем (Варегем)
    28.01.2023 1' -90' Шарлеруа (Шарлеруа) 0:1 Юнион СЖ (Брюссель)
    21.01.2023 1' -90' Юнион СЖ (Брюссель) 1:0 Оуд-Хеверли (Левен)
    18.01.2023 1' -90' Серкль Брюгге (Брюгге) 1:1 Юнион СЖ (Брюссель)
    15.01.2023 1' -90' Юнион СЖ (Брюссель) 2:0 Антверпен (Антверпен)
    08.01.2023 1' -90' Андерлехт (Брюссель) 1:3 Юнион СЖ (Брюссель)
    26.12.2022 1' -90' Юнион СЖ (Брюссель) 3:0 Остенде (Остенде)
    13.11.2022 1' -90' Стандард (Льеж) 2:3 Юнион СЖ (Брюссель)
    06.11.2022 1' -90' Юнион СЖ (Брюссель) 1:1 Вестерло (Вестерло)
    30.10.2022 1' -90' Серен (Серен) 1:2 Юнион СЖ (Брюссель)
    22.10.2022 1' -90' Юнион СЖ (Брюссель) 2:2 Брюгге (Брюгге)
    43'
    19.10.2022 1' -90' Юнион СЖ (Брюссель) 2:0 Гент (Гент)
    16.10.2022 1' -90' Остенде (Остенде) 1:6 Юнион СЖ (Брюссель)
    09.10.2022 1' -90' Юнион СЖ (Брюссель) 2:1 Серкль Брюгге (Брюгге)
    01.10.2022 1' -90' Оуд-Хеверли (Левен) 0:3 Юнион СЖ (Брюссель)
    83'
    18.09.2022 1' -90' Эйпен (Эйпен) 1:2 Юнион СЖ (Брюссель)
    11.09.2022 1' -90' Юнион СЖ (Брюссель) 1:2 Генк (Генк)
    04.09.2022 1' -90' Зюлте-Варегем (Варегем) 1:3 Юнион СЖ (Брюссель)
    31.08.2022 1' -90' Антверпен (Антверпен) 4:2 Юнион СЖ (Брюссель)
    28.08.2022 1' -90' Юнион СЖ (Брюссель) 2:1 Андерлехт (Брюссель)
    13.08.2022 1' -90' Юнион СЖ (Брюссель) 2:1 Кортрейк (Кортрейк)
    06.08.2022 1' -90' Мехелен (Мехелен) 3:0 Юнион СЖ (Брюссель)
    29.07.2022 1' -90' Юнион СЖ (Брюссель) 1:0 Шарлеруа (Шарлеруа)
    23.07.2022 1' -90' Сент-Труйден (Брюссель) 1:1 Юнион СЖ (Брюссель)
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