Джон Ибе - статистика
#15 | Полузащитник
|Имя
|Джон
|Фамилия
|Ибе
|Команда
|Оцелул
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|16 апреля 1986 (36 лет)
|Рост
|187
|Имя
|Джон
|Фамилия
|Ибе
|Команда
|Оцелул
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|16 апреля 1986 (36 лет)
|Рост
|187
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Оцелул
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.09.2011
|1' -46'
|Оцелул (Галац)
|0:1
|Бенфика (Лиссабон)
|14.09.2011
|1' -90'
|Базель (Базель)
|2:1
|Оцелул (Галац)