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    Джон Ибе - статистика

    #15 | Полузащитник
    Имя Джон
    Фамилия Ибе
    Команда Оцелул
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 16 апреля 1986 (36 лет)
    Рост 187
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Оцелул 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.09.2011 1' -46' Оцелул (Галац) 0:1 Бенфика (Лиссабон)
    14.09.2011 1' -90' Базель (Базель) 2:1 Оцелул (Галац)
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