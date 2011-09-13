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    Алекс Порфирио - статистика

    #9 | Нападающий
    Имя Алекс
    Фамилия Порфирио
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 29 мая 1988 (34 года)
    Рост 185
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    БАТЭ 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.09.2011 76' -90' Виктория (Пльзень) 1:1 БАТЭ (Борисов)
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