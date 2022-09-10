Тома Менье - статистика
#24 | Защитник
|Имя
|Тома
|Фамилия
|Менье
|Команда
|Боруссия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|12 сентября 1991 (31 год)
|Рост
|191
|Вес
|78
Стоимость:
€ 6,50
млн
|Имя
|Тома
|Фамилия
|Менье
|Команда
|Боруссия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|12 сентября 1991 (31 год)
|Рост
|191
|Вес
|78
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|07.03.2023
|Был в запасе
|Челси
|2:0
|Боруссия
|Лига чемпионов, 1/8 финала, ответный матч
|03.03.2023
|Был в запасе
|Боруссия
|2:1
|РБ Лейпциг
|Германия. Бундеслига, 23 тур
|25.02.2023
|Был в запасе
|Хоффенхайм
|0:1
|Боруссия
|Германия. Бундеслига, 22 тур
|19.02.2023
|Был в запасе
|Боруссия
|4:1
|Герта
|Германия. Бундеслига, 21 тур
|15.02.2023
|Был в запасе
|Боруссия
|1:0
|Челси
|Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч
|11.02.2023
|88' - 90'
|Вердер
|0:2
|Боруссия
|Германия. Бундеслига, 20 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Боруссия
|9
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.03.2023
|Был в запасе
|Боруссия (Дортмунд)
|2:1
|РБ Лейпциг (Лейпциг)
|25.02.2023
|Был в запасе
|Хоффенхайм (Зинсхайм)
|0:1
|Боруссия (Дортмунд)
|19.02.2023
|Был в запасе
|Боруссия (Дортмунд)
|4:1
|Герта (Берлин)
|11.02.2023
|88' -90'
|Вердер (Бремен)
|0:2
|Боруссия (Дортмунд)
|16.10.2022
|1' -46'
|Унион (Берлин)
|2:0
|Боруссия (Дортмунд)
|01.10.2022
|1' -90'
|Кельн (Кельн)
|3:2
|Боруссия (Дортмунд)
|17.09.2022
|1' -90'
|Боруссия (Дортмунд)
|1:0
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|10.09.2022
|1' -90'
|РБ Лейпциг (Лейпциг)
|3:0
|Боруссия (Дортмунд)
|59'
|02.09.2022
|1' -90'
|Боруссия (Дортмунд)
|1:0
|Хоффенхайм (Зинсхайм)
|27.08.2022
|67' -90'
|Герта (Берлин)
|0:1
|Боруссия (Дортмунд)
|20.08.2022
|Был в запасе
|Боруссия (Дортмунд)
|2:3
|Вердер (Бремен)
|12.08.2022
|1' -46'
|Фрайбург (Фрайбург)
|1:3
|Боруссия (Дортмунд)
|33'
|06.08.2022
|1' -90'
|Боруссия (Дортмунд)
|1:0
|Байер (Леверкузен)