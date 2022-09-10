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    Тома Менье - статистика

    #24 | Защитник
    Имя Тома
    Фамилия Менье
    Команда Боруссия
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 12 сентября 1991 (31 год)
    Рост 191
    Вес 78
    Стоимость:
    € 6,50
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    07.03.2023 Был в запасе Челси 2:0 Боруссия Лига чемпионов, 1/8 финала, ответный матч
    03.03.2023 Был в запасе Боруссия 2:1 РБ Лейпциг Германия. Бундеслига, 23 тур
    25.02.2023 Был в запасе Хоффенхайм 0:1 Боруссия Германия. Бундеслига, 22 тур
    19.02.2023 Был в запасе Боруссия 4:1 Герта Германия. Бундеслига, 21 тур
    15.02.2023 Был в запасе Боруссия 1:0 Челси Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч
    11.02.2023 88' - 90' Вердер 0:2 Боруссия Германия. Бундеслига, 20 тур
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