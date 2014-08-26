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    Дерк Бурригтер - статистика

    #11 | Нападающий
    Имя Дерк
    Фамилия Бурригтер
    Состав Без клуба
    Родной город Ольдензаал
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 16 октября 1986 (36 лет)
    Рост 186
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Селтик 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.08.2014 72' -90' Селтик (Глазго) 0:1 Марибор (Марибор)
    89'
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