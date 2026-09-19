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Италия. Серия B
Команды
Кремонезе
Маттео Бьянкетти
Статистика
€ 800 тыс
Маттео Бьянкетти - статистика
Кремонезе
17 марта 1993 (33), Комо
#15 | Защитник
189 см | 80 кг
Италия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Италия. Серия В, 5 тур
Кремонезе
0 : 0
19.09.2026
Виртус Энтелла
1' - 90'
Италия. Серия В, 4 тур
Чезена
2 : 2
12.09.2026
Кремонезе
1' - 90'
Италия. Серия В, 3 тур
Кремонезе
3 : 1
06.09.2026
Падова
1' - 90'
Италия. Серия В, 2 тур
Кремонезе
0 : 3
28.08.2026
Модена
1' - 90'
Статистика по турнирам
Италия. Серия В 2026/2027
Италия. Кубок 2025/2026
Италия. Серия А 2025/2026
Италия. Кубок 2024/2025
Италия. Серия В 2024/2025
Италия. Кубок 2023/2024
Италия. Серия В 2023/2024
Италия. Кубок 2022/2023
Италия. Серия А 2022/2023
Италия. Кубок 2019/2020
Италия. Серия А 2017/2018
Италия. Кубок 2015/2016
Италия. Серия А 2015/2016
Италия. Кубок 2014/2015
Италия. Серия А 2014/2015
Италия. Кубок 2013/2014
Италия. Серия А 2013/2014
Команда
И
Г
П
Ж
К
Кремонезе
5
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия В, 5 тур
Кремонезе
0 : 0
19.09.2026
Виртус Энтелла
1' - 90'
Италия. Серия В, 4 тур
Чезена
2 : 2
12.09.2026
Кремонезе
1' - 90'
Италия. Серия В, 3 тур
Кремонезе
3 : 1
06.09.2026
Падова
1' - 90'
Италия. Серия В, 2 тур
Кремонезе
0 : 3
28.08.2026
Модена
1' - 90'
Италия. Серия В, 1 тур
Эмполи
1 : 0
22.08.2026
Кремонезе
1' - 90'
45'
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