Райан Фредерикс - статистика
#2 | Защитник
|Имя
|Райан
|Фамилия
|Фредерикс
|Команда
|Борнмут
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лондон
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|10 октября 1992 (30 лет)
|Рост
|180
Стоимость:
€ 2,00
млн
|Имя
|Райан
|Фамилия
|Фредерикс
|Команда
|Борнмут
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лондон
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|10 октября 1992 (30 лет)
|Рост
|180
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|64' - 90'
|Арсенал
|3:2
|Борнмут
|Англия. Премьер-лига, 26 тур
|25.02.2023
|59' - 90'
|Борнмут
|1:4
|Манчестер Сити
|Англия. Премьер-лига, 25 тур
|18.02.2023
|Был в запасе
|Вулверхэмптон
|0:1
|Борнмут
|Англия. Премьер-лига, 24 тур
|11.02.2023
|79' - 90'
|Борнмут
|1:1
|Ньюкасл
|Англия. Премьер-лига, 23 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Борнмут
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.11.2022
|65' -90'
|Борнмут (Борнмут)
|4:1
|Эвертон (Ливерпуль)