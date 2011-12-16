Ремо Малли - статистика
#24 | Защитник
|Имя
|Ремо
|Фамилия
|Малли
|Команда
|Винер-Нойштадт
|Состав
|Основной
|Родной город
|Вагна
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|24 марта 1991 (31 год)
|Рост
|184
|Вес
|78
Стоимость:
€ 175
тыс
|Имя
|Ремо
|Фамилия
|Малли
|Команда
|Винер-Нойштадт
|Состав
|Основной
|Родной город
|Вагна
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|24 марта 1991 (31 год)
|Рост
|184
|Вес
|78
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Аустрия
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.12.2011
|1' -90'
|Аустрия (Вена)
|2:0
|Мальме (Мальме)