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    Ремо Малли - статистика

    #24 | Защитник
    Имя Ремо
    Фамилия Малли
    Команда Винер-Нойштадт
    Состав Основной
    Родной город Вагна
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 24 марта 1991 (31 год)
    Рост 184
    Вес 78
    Стоимость:
    € 175
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Аустрия 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.12.2011 1' -90' Аустрия (Вена) 2:0 Мальме (Мальме)
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