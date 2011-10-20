Кен Оман - статистика
#17 | Защитник
|Имя
|Кен
|Фамилия
|Оман
|Команда
|Шэмрок Роверс
|Состав
|Основной
|Родной город
|Дублин
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|29 июля 1982 (40 лет)
|Рост
|191
|Вес
|89
|Имя
|Кен
|Фамилия
|Оман
|Команда
|Шэмрок Роверс
|Состав
|Основной
|Родной город
|Дублин
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|29 июля 1982 (40 лет)
|Рост
|191
|Вес
|89
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Шэмрок Роверс
|3
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.12.2011
|1' -90'
|Шэмрок Роверс (Дублин)
|0:4
|Тоттенхэм (Лондон)
|30.11.2011
|1' -90'
|Рубин (Казань)
|4:1
|Шэмрок Роверс (Дублин)
|11'
|20.10.2011
|1' -90'
|ПАОК (Салоники)
|2:1
|Шэмрок Роверс (Дублин)