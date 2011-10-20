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    Кен Оман - статистика

    #17 | Защитник
    Имя Кен
    Фамилия Оман
    Команда Шэмрок Роверс
    Состав Основной
    Родной город Дублин
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 29 июля 1982 (40 лет)
    Рост 191
    Вес 89
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Шэмрок Роверс 3 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.12.2011 1' -90' Шэмрок Роверс (Дублин) 0:4 Тоттенхэм (Лондон)
    30.11.2011 1' -90' Рубин (Казань) 4:1 Шэмрок Роверс (Дублин)
    11'
    20.10.2011 1' -90' ПАОК (Салоники) 2:1 Шэмрок Роверс (Дублин)
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