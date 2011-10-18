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    Родриго Мора - статистика

    #7 | Нападающий
    Имя Родриго
    Фамилия Мора
    Команда Ривер Плейт
    Состав Основной
    Родной город Ривера
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 29 октября 1987 (35 лет)
    Рост 171
    Вес 71
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Бенфика 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.10.2011 1' -70' Базель (Базель) 0:2 Бенфика (Лиссабон)
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