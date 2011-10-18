Родриго Мора - статистика
#7 | Нападающий
|Имя
|Родриго
|Фамилия
|Мора
|Команда
|Ривер Плейт
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ривера
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|29 октября 1987 (35 лет)
|Рост
|171
|Вес
|71
|Имя
|Родриго
|Фамилия
|Мора
|Команда
|Ривер Плейт
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ривера
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|29 октября 1987 (35 лет)
|Рост
|171
|Вес
|71
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Бенфика
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.10.2011
|1' -70'
|Базель (Базель)
|0:2
|Бенфика (Лиссабон)