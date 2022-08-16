Андрей Данилов - статистика
#35 | Вратарь
|Имя
|Андрей
|Отчество
|Андреевич
|Фамилия
|Данилов
|Команда
|Зоркий
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|19 сентября 1991 (31 год)
|Рост
|187
|Вес
|82
|Имя
|Андрей
|Отчество
|Андреевич
|Фамилия
|Данилов
|Команда
|Зоркий
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|19 сентября 1991 (31 год)
|Рост
|187
|Вес
|82
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Зоркий
|1
|-10
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.08.2022
|1' -90'
|Амкал (Москва)
|1:1
(8:7)п
|Зоркий (Красногорск)