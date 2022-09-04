Самуэль Радлингер - статистика
#1 | Вратарь
|Имя
|Самуэль
|Фамилия
|Радлингер
|Команда
|Рид
|Состав
|Основной
|Родной город
|Рид
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|7 ноября 1992 (30 лет)
|Рост
|196
Стоимость:
€ 700
тыс
|Имя
|Самуэль
|Фамилия
|Радлингер
|Команда
|Рид
|Состав
|Основной
|Родной город
|Рид
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|7 ноября 1992 (30 лет)
|Рост
|196
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Рид
|16
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.11.2022
|1' -90'
|Тироль (Ваттенс)
|2:0
|Рид (Рид)
|05.11.2022
|1' -90'
|Рид (Рид)
|2:2
|Аустрия К (Клагенфурт)
|30.10.2022
|1' -90'
|Штурм (Грац)
|2:1
|Рид (Рид)
|23.10.2022
|1' -90'
|Аустрия Л (Лустенау)
|0:0
|Рид (Рид)
|15.10.2022
|1' -90'
|Рид (Рид)
|1:0
|Рапид (Вена)
|09.10.2022
|1' -90'
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|1:2
|Рид (Рид)
|82'
|02.10.2022
|1' -90'
|Рид (Рид)
|2:3
|Альтах (Альтах)
|18.09.2022
|1' -90'
|Аустрия (Вена)
|3:0
|Рид (Рид)
|10.09.2022
|1' -90'
|Рид (Рид)
|0:3
|Зальцбург (Зальцбург)
|04.09.2022
|1' -90'
|ЛАСК (Линц)
|1:1
|Рид (Рид)
|27.08.2022
|1' -90'
|Хартберг (Хартберг)
|2:0
|Рид (Рид)
|21.08.2022
|1' -90'
|Рид (Рид)
|1:2
|Тироль (Ваттенс)
|13.08.2022
|1' -90'
|Аустрия К (Клагенфурт)
|1:0
|Рид (Рид)
|06.08.2022
|1' -90'
|Рид (Рид)
|1:1
|Штурм (Грац)
|30.07.2022
|1' -90'
|Рид (Рид)
|1:0
|Аустрия Л (Лустенау)
|24.07.2022
|1' -90'
|Рапид (Вена)
|1:0
|Рид (Рид)