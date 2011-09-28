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    Абель Масуэро - статистика

    #2 | Защитник
    Имя Абель
    Фамилия Масуэро
    Состав Без клуба
    Родной город Рамона
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 6 января 1988 (35 лет)
    Рост 185
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Генк 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.10.2011 1' -46' Челси (Лондон) 5:0 Генк (Генк)
    28.09.2011 Был в запасе Байер (Леверкузен) 2:0 Генк (Генк)
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