Егор Зубович - статистика
#17 | Нападающий
|Имя
|Егор
|Фамилия
|Зубович
|Команда
|Неман
|Состав
|Основной
|Родной город
|Узда
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|1 июня 1989 (33 года)
|Рост
|185
Стоимость:
€ 100
тыс
|Имя
|Егор
|Фамилия
|Зубович
|Команда
|Неман
|Состав
|Основной
|Родной город
|Узда
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|1 июня 1989 (33 года)
|Рост
|185
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Неман
|18
|7
|3
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.11.2022
|1' -90'
|Динамо (Минск)
|2:0
|Неман (Гродно)
|31'
|30.10.2022
|1' -90'
|Неман (Гродно)
|3:0
|Гомель (Гомель)
|74' 80' 55'
|24.10.2022
|69' -90'
|БАТЭ (Борисов)
|2:1
|Неман (Гродно)
|15.10.2022
|Был в запасе
|Белшина (Бобруйск)
|1:0
|Неман (Гродно)
|09.10.2022
|58' -78'
|Неман (Гродно)
|2:0
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|79'
|27.08.2022
|1' -25'
|Неман (Гродно)
|1:0
|Ислочь (Минский район)
|12.08.2022
|1' -77'
|Неман (Гродно)
|1:0
|Слуцк (Слуцк)
|64'
|06.08.2022
|1' -90'
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|2:2
|Неман (Гродно)
|7' 90'
|16.07.2022
|1' -90'
|Витебск (Витебск)
|2:2
|Неман (Гродно)
|35'
|03.07.2022
|1' -90'
|Гомель (Гомель)
|0:0
|Неман (Гродно)
|25.06.2022
|1' -90'
|Неман (Гродно)
|0:0
|БАТЭ (Борисов)
|29.05.2022
|1' -68'
|Неман (Гродно)
|2:2
|Белшина (Бобруйск)
|22.05.2022
|81' -90'
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|1:1
|Неман (Гродно)
|08.05.2022
|1' -90'
|Минск (Минск)
|3:2
|Неман (Гродно)
|02.05.2022
|46' -90'
|Неман (Гродно)
|1:4
|Энергетик-БГУ (Минск)
|22.04.2022
|1' -90'
|Неман (Гродно)
|1:1
|Шахтер (Солигорск)
|6' 8'
|16.04.2022
|1' -90'
|Ислочь (Минский район)
|1:1
|Неман (Гродно)
|10.04.2022
|62' -90'
|Неман (Гродно)
|2:1
|Динамо-Брест (Брест)
|19.03.2022
|1' -66'
|Неман (Гродно)
|2:0
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|25' 50'