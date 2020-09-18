Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 50 тыс

Егор Зубович - статистика

Минск
1 июня 1989 (37), Узда
#17 | Нападающий
185 см
Беларусь
Статистика Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Беларусь. Высшая лига, 23 тур
Белшина
2 : 0
18.09.2026
Минск
52' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 21 тур
Нафтан
0 : 3
06.09.2026
Минск
67' - 90'
80, 90'
Беларусь. Высшая лига, 20 тур
БАТЭ
2 : 1
30.08.2026
Минск
1' - 62'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Минск
13
4
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Беларусь. Высшая лига, 23 тур
Белшина
2 : 0
18.09.2026
Минск
52' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 21 тур
Нафтан
0 : 3
06.09.2026
Минск
67' - 90'
80, 90'
Беларусь. Высшая лига, 20 тур
БАТЭ
2 : 1
30.08.2026
Минск
1' - 62'
Беларусь. Высшая лига, 19 тур
Минск
0 : 1
21.08.2026
Витебск
65' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Гомель
0 : 1
09.08.2026
Минск
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 16 тур
Арсенал
1 : 2
01.08.2026
Минск
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 10 тур
Минск
1 : 1
29.05.2026
Ислочь
62' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 9 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 0
23.05.2026
Минск
1' - 46'
Беларусь. Высшая лига, 8 тур
Минск
5 : 1
15.05.2026
Белшина
1' - 46'
26'
Беларусь. Высшая лига, 7 тур
Славия-Мозырь
1 : 2
09.05.2026
Минск
71' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 6 тур
Минск
4 : 2
01.05.2026
Нафтан
1' - 46'
Беларусь. Высшая лига, 5 тур
Минск
1 : 0
24.04.2026
БАТЭ
1' - 69'
Беларусь. Высшая лига, 4 тур
Витебск
2 : 0
18.04.2026
Минск
70' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 3 тур
Минск
0 : 1
10.04.2026
Неман
70' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 1 тур
Минск
1 : 1
20.03.2026
Арсенал
69' - 90'
Главные новости
Смородская объяснила, почему «Спартак» не станет чемпионом
21:25
«В этом плане тяжело»: Батраков рассказал о своей проблеме в Турции
21:08
1
Сын гендиректора «Ростова» ездил на матч со «Спартаком» за счет клуба, отобрав деньги у детской команды
20:59
3
Канчельскис двумя словами описал игру «Манчестер Юнайтед» в этом сезоне
20:50
В «Галатасарае» Батракова приняли решение по главному тренеру
20:27
2
Реакция Мостового на готовность Абаскаля возглавить «Родину»
20:18
5
Гендиректор «Ростова» устроил сына в клуб с зарплатой 350 тысяч рублей в месяц
20:08
6
Черданцев назвал команду РПЛ, которая превзошла его ожидания
19:58
1
Видео«Атлетико» ответил на перформанс Моуринью
19:34
Талалаев определил лучшего форварда в новом сезоне РПЛ
18:56
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+