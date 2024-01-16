Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Ли Ходсон
Статистика
Ли Ходсон - статистика
Завершил карьеру
2 октября 1991 (34), Уотфорд
#14 | Защитник
173 см
Северная Ирландия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Англия. Кубок 2023/2024
Англия. Национальная лига 2023/2024
Шотландия. Премьер-лига 2019/2020
Шотландия. Премьер-лига 2018/2019
Шотландия. Премьер-Лига 2017/2018
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017
Шотландия. Плей-офф 2016/2017
Шотландия. Премьер-Лига 2016/2017
Англия. Кубок 2015/2016
Англия. Чемпионшип 2015/2016
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
Товарищеские матчи. Сборные 2012
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011
Команда
И
Г
П
Ж
К
Истли
3
0
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Кубок, 1/32 финала
Истли
1 : 3
16.01.2024
Ньюпорт Каунти
Был в запасе
Англия. Кубок, 1/32 финала
Ньюпорт Каунти
1 : 1
06.01.2024
Истли
1' - 46'
Англия. Кубок, 1/64 финала
Истли
2 : 1
03.12.2023
Рединг
1' - 90'
Англия. Кубок, 1/128 финала
Истли
5 : 1
04.11.2023
Борэм Вуд
1' - 90'
53'
Главные новости
«В этом плане тяжело»: Батраков рассказал о своей проблеме в Турции
21:08
1
Сын гендиректора «Ростова» ездил на матч со «Спартаком» за счет клуба, отобрав деньги у детской команды
20:59
2
Канчельскис двумя словами описал игру «Манчестер Юнайтед» в этом сезоне
20:50
В «Галатасарае» Батракова приняли решение по главному тренеру
20:27
2
Реакция Мостового на готовность Абаскаля возглавить «Родину»
20:18
5
Гендиректор «Ростова» устроил сына в клуб с зарплатой 350 тысяч рублей в месяц
20:08
6
Черданцев назвал команду РПЛ, которая превзошла его ожидания
19:58
Видео
«Атлетико» ответил на перформанс Моуринью
19:34
Талалаев определил лучшего форварда в новом сезоне РПЛ
18:56
1
Черданцев – о самом дорогом летнем новичке «Спартака»: «Объективно разочаровывает»
18:41
9
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+