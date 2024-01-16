Статистика по турнирам

Англия. Кубок 2023/2024 Англия. Национальная лига 2023/2024 Шотландия. Премьер-лига 2019/2020 Шотландия. Премьер-лига 2018/2019 Шотландия. Премьер-Лига 2017/2018 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Шотландия. Плей-офф 2016/2017 Шотландия. Премьер-Лига 2016/2017 Англия. Кубок 2015/2016 Англия. Чемпионшип 2015/2016 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Товарищеские матчи. Сборные 2012 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011