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    Максим Лавренюк - статистика

    #21 | Вратарь
    Имя Максим
    Отчество Александрович
    Фамилия Лавренюк
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 13 января 1986 (37 лет)
    Рост 194
    Вес 90
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ворскла 1 -4 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.11.2011 Был в запасе Александрия (Александрия) 1:1 Ворскла (Полтава)
    28.08.2011 1' -90' Мариуполь (Мариуполь) 4:1 Ворскла (Полтава)
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