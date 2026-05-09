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Испания. Сегунда
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Сеута
Хосе Кампанья
Статистика
€ 400 тыс
Хосе Кампанья - статистика
Сеута
31 мая 1993 (33)
#20 | Полузащитник
179 см | 74 кг
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Сеута
12
4
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Сегунда, 39 тур
Сеута
1 : 1
09.05.2026
Кастельон
73' - 90'
Испания. Сегунда, 38 тур
Спортинг
1 : 2
03.05.2026
Сеута
90' - 90'
Испания. Сегунда, 37 тур
Сеута
0 : 0
26.04.2026
Расинг
1' - 46'
Испания. Сегунда, 36 тур
Сарагоса
2 : 2
18.04.2026
Сеута
80' - 90'
89'
Испания. Сегунда, 35 тур
Сеута
0 : 0
10.04.2026
Реал Сосьедад Б
66' - 90'
Испания. Сегунда, 34 тур
Эйбар
3 : 0
05.04.2026
Сеута
1' - 62'
Испания. Сегунда, 33 тур
Бургос
1 : 1
01.04.2026
Сеута
88' - 90'
Испания. Сегунда, 32 тур
Сеута
2 : 1
28.03.2026
Кадис
1' - 77'
76'
Испания. Сегунда, 27 тур
Сеута
2 : 1
20.02.2026
Гранада
77' - 90'
Испания. Сегунда, 26 тур
Уэска
2 : 0
15.02.2026
Сеута
1' - 58'
Испания. Сегунда, 24 тур
Альмерия
4 : 2
01.02.2026
Сеута
1' - 46'
45'
Испания. Сегунда, 23 тур
Сеута
3 : 1
26.01.2026
Леонеса
1' - 71'
42, 42, 42, 42'
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