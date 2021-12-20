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    Хосе Кампанья - статистика

    #24 | Полузащитник
    Имя Хосе
    Фамилия Кампанья
    Команда Леванте
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 31 мая 1993 (29 лет)
    Рост 179
    Вес 74
    Стоимость:
    € 4,00
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Леванте 20 2 1 6 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.05.2022 1' -90' Леванте (Валенсия) 3:1 Алавес (Витория-Гастейс)
    17'
    12.05.2022 39' -90' Реал (Мадрид) 6:0 Леванте (Валенсия)
    06.05.2022 1' -63' Леванте (Валенсия) 2:1 Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
    53'
    30.04.2022 1' -62' Валенсия (Валенсия) 1:1 Леванте (Валенсия)
    10.04.2022 1' -65' Леванте (Валенсия) 2:3 Барселона (Барселона)
    11'
    02.04.2022 57' -90' Леванте (Валенсия) 2:0 Вильярреал (Вильярреал)
    12.03.2022 61' -90' Леванте (Валенсия) 1:1 Эспаньол (Барселона)
    90'
    08.01.2022 1' -83' Леванте (Валенсия) 2:0 Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
    83'
    03.01.2022 1' -90' Вильярреал (Вильярреал) 5:0 Леванте (Валенсия)
    20.12.2021 1' -90' Леванте (Валенсия) 3:4 Валенсия (Валенсия)
    21' 21'
    11.12.2021 1' -74' Эспаньол (Барселона) 4:3 Леванте (Валенсия)
    66'
    05.12.2021 1' -90' Леванте (Валенсия) 0:0 Осасуна (Памплона)
    28.11.2021 1' -90' Бетис (Севилья) 3:1 Леванте (Валенсия)
    19.11.2021 1' -90' Леванте (Валенсия) 0:0 Атлетик (Бильбао)
    06.11.2021 1' -90' Алавес (Витория-Гастейс) 2:1 Леванте (Валенсия)
    01.11.2021 46' -90' Леванте (Валенсия) 0:3 Гранада (Гранада)
    11.09.2021 1' -58' Леванте (Валенсия) 1:1 Райо Вальекано (Мадрид)
    28.08.2021 1' -90' Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) 1:0 Леванте (Валенсия)
    22.08.2021 1' -78' Леванте (Валенсия) 3:3 Реал (Мадрид)
    57' 58'
    14.08.2021 1' -80' Кадис (Кадис) 1:1 Леванте (Валенсия)
    62'
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