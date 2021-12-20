Хосе Кампанья - статистика
#24 | Полузащитник
|Имя
|Хосе
|Фамилия
|Кампанья
|Команда
|Леванте
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|31 мая 1993 (29 лет)
|Рост
|179
|Вес
|74
Стоимость:
€ 4,00
млн
|Имя
|Хосе
|Фамилия
|Кампанья
|Команда
|Леванте
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|31 мая 1993 (29 лет)
|Рост
|179
|Вес
|74
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Леванте
|20
|2
|1
|6
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.05.2022
|1' -90'
|Леванте (Валенсия)
|3:1
|Алавес (Витория-Гастейс)
|17'
|12.05.2022
|39' -90'
|Реал (Мадрид)
|6:0
|Леванте (Валенсия)
|06.05.2022
|1' -63'
|Леванте (Валенсия)
|2:1
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|53'
|30.04.2022
|1' -62'
|Валенсия (Валенсия)
|1:1
|Леванте (Валенсия)
|10.04.2022
|1' -65'
|Леванте (Валенсия)
|2:3
|Барселона (Барселона)
|11'
|02.04.2022
|57' -90'
|Леванте (Валенсия)
|2:0
|Вильярреал (Вильярреал)
|12.03.2022
|61' -90'
|Леванте (Валенсия)
|1:1
|Эспаньол (Барселона)
|90'
|08.01.2022
|1' -83'
|Леванте (Валенсия)
|2:0
|Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
|83'
|03.01.2022
|1' -90'
|Вильярреал (Вильярреал)
|5:0
|Леванте (Валенсия)
|20.12.2021
|1' -90'
|Леванте (Валенсия)
|3:4
|Валенсия (Валенсия)
|21' 21'
|11.12.2021
|1' -74'
|Эспаньол (Барселона)
|4:3
|Леванте (Валенсия)
|66'
|05.12.2021
|1' -90'
|Леванте (Валенсия)
|0:0
|Осасуна (Памплона)
|28.11.2021
|1' -90'
|Бетис (Севилья)
|3:1
|Леванте (Валенсия)
|19.11.2021
|1' -90'
|Леванте (Валенсия)
|0:0
|Атлетик (Бильбао)
|06.11.2021
|1' -90'
|Алавес (Витория-Гастейс)
|2:1
|Леванте (Валенсия)
|01.11.2021
|46' -90'
|Леванте (Валенсия)
|0:3
|Гранада (Гранада)
|11.09.2021
|1' -58'
|Леванте (Валенсия)
|1:1
|Райо Вальекано (Мадрид)
|28.08.2021
|1' -90'
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|1:0
|Леванте (Валенсия)
|22.08.2021
|1' -78'
|Леванте (Валенсия)
|3:3
|Реал (Мадрид)
|57' 58'
|14.08.2021
|1' -80'
|Кадис (Кадис)
|1:1
|Леванте (Валенсия)
|62'