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    Иньиго Мартинес - статистика

    #4 | Защитник
    Имя Иньиго
    Фамилия Мартинес
    Команда Атлетик
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 17 мая 1991 (31 год)
    Рост 181
    Стоимость:
    € 18,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 1' - 90' Райо Вальекано 0:0 Атлетик Испания. Примера, 24 тур
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