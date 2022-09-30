Иньиго Мартинес - статистика
#4 | Защитник
|Имя
|Иньиго
|Фамилия
|Мартинес
|Команда
|Атлетик
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|17 мая 1991 (31 год)
|Рост
|181
Стоимость:
€ 18,00
млн
|Имя
|Иньиго
|Фамилия
|Мартинес
|Команда
|Атлетик
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|17 мая 1991 (31 год)
|Рост
|181
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|1' - 90'
|Райо Вальекано
|0:0
|Атлетик
|Испания. Примера, 24 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Атлетик
|10
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|1' -90'
|Райо Вальекано (Мадрид)
|0:0
|Атлетик (Бильбао)
|29.12.2022
|Был в запасе
|Бетис (Севилья)
|0:0
|Атлетик (Бильбао)
|08.11.2022
|Был в запасе
|Атлетик (Бильбао)
|3:0
|Вальядолид (Вальядолид)
|04.11.2022
|1' -90'
|Жирона (Жирона)
|2:1
|Атлетик (Бильбао)
|30.10.2022
|1' -90'
|Атлетик (Бильбао)
|1:0
|Вильярреал (Вильярреал)
|23.10.2022
|1' -90'
|Барселона (Барселона)
|4:0
|Атлетик (Бильбао)
|18.10.2022
|1' -90'
|Хетафе (Хетафе)
|2:2
|Атлетик (Бильбао)
|90'
|15.10.2022
|1' -90'
|Атлетик (Бильбао)
|0:1
|Атлетико (Мадрид)
|08.10.2022
|1' -90'
|Севилья (Севилья)
|1:1
|Атлетик (Бильбао)
|30.09.2022
|1' -90'
|Атлетик (Бильбао)
|4:0
|Альмерия (Альмерия)
|17.09.2022
|1' -90'
|Атлетик (Бильбао)
|3:2
|Райо Вальекано (Мадрид)
|11.09.2022
|1' -90'
|Эльче (Эльче)
|1:4
|Атлетик (Бильбао)
|04.09.2022
|Был в запасе
|Атлетик (Бильбао)
|0:1
|Эспаньол (Барселона)