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    Фарид Гулиев - статистика

    Имя Фарид
    Фамилия Гулиев
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 6 января 1986 (37 лет)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Азербайджан 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.10.2010 1' -71' Азербайджан 1:0 Турция
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