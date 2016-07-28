Элиас Хараламбус - статистика
#33 | Защитник
|Имя
|Элиас
|Фамилия
|Хараламбус
|Команда
|АЕК
|Состав
|Основной
|Родной город
|Йоханнесбург
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|25 сентября 1980 (42 года)
|Рост
|182
|Имя
|Элиас
|Фамилия
|Хараламбус
|Команда
|АЕК
|Состав
|Основной
|Родной город
|Йоханнесбург
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|25 сентября 1980 (42 года)
|Рост
|182
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|АЕК
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.07.2016
|1' -90'
|АЕК (Ларнака)
|1:1
|Спартак (Москва)