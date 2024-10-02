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Джейсон Деметриу
Трансферы
Джейсон Деметриу - трансферы
Завершил карьеру
18 ноября 1987 (38)
#24 | Полузащитник
Кипр | Англия
Статистика
Трансферы
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
02.10.24 / -
Без клуба
Завершил
Завершил
30.08.24 / 02.10.24
Саутенд Юнайтед
Без клуба
Свободный агент
01.07.16 / 30.08.24
Уолсолл
Саутенд Юнайтед
Свободный агент
01.07.15 / 01.07.16
Анортосис
Уолсолл
Свободный агент
01.07.12 / 01.07.15
АЕК
Анортосис
Свободный агент
01.07.10 / 01.07.12
Лейтон Ориент
АЕК
Свободный агент
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