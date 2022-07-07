Стефано Бенси - статистика
#27 | Нападающий
|Имя
|Стефано
|Фамилия
|Бенси
|Команда
|Фола
|Состав
|Основной
|Родной город
|Люксембург
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|11 августа 1988 (34 года)
|Рост
|185
|Имя
|Стефано
|Фамилия
|Бенси
|Команда
|Фола
|Состав
|Основной
|Родной город
|Люксембург
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|11 августа 1988 (34 года)
|Рост
|185
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Фола
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.07.2022
|1' -58'
|Тре Фиори (Фьерентино)
|3:1
|Фола (Эш)
|07.07.2022
|1' -90'
|Фола (Эш)
|0:1
|Тре Фиори (Фьерентино)
|8'