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    Деяе Джерманович - статистика

    #14 | Нападающий
    Имя Деяе
    Фамилия Джерманович
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 17 июня 1988 (34 года)
    Стоимость:
    € 900
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Литекс 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.08.2011 80' -90' Динамо (Киев) 1:0 Литекс (Ловеч)
    18.08.2011 Был в запасе Литекс (Ловеч) 1:2 Динамо (Киев)
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