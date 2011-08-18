Тиаго Мирасема - статистика
#11 | Нападающий
|Имя
|Тиаго
|Фамилия
|Де Соуза
|Команда
|Литекс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|8 декабря 1987 (35 лет)
|Имя
|Тиаго
|Фамилия
|Де Соуза
|Команда
|Литекс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|8 декабря 1987 (35 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Литекс
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.08.2011
|1' -80'
|Динамо (Киев)
|1:0
|Литекс (Ловеч)
|18.08.2011
|1' -70'
|Литекс (Ловеч)
|1:2
|Динамо (Киев)