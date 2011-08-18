Роберт Флорес - статистика
#15 | Полузащитник
|Имя
|Роберт
|Фамилия
|Флорес
|Команда
|Литекс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|13 мая 1986 (36 лет)
|Имя
|Роберт
|Фамилия
|Флорес
|Команда
|Литекс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|13 мая 1986 (36 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Литекс
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.08.2011
|61' -90'
|Динамо (Киев)
|1:0
|Литекс (Ловеч)
|18.08.2011
|Был в запасе
|Литекс (Ловеч)
|1:2
|Динамо (Киев)