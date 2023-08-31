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Йосип Дрмич
Статистика
Йосип Дрмич - статистика
Завершил карьеру
8 августа 1992 (34)
#18 | Нападающий
181 см | 71 кг
Швейцария | Хорватия
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И
Г
П
Ж
К
Динамо Загреб
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 4 раунд
Спарта
4 : 1
31.08.2023
Динамо Загреб
89' - 90'
Лига Европы, 4 раунд
Динамо Загреб
3 : 1
24.08.2023
Спарта
Был в запасе
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