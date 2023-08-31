Статистика по турнирам

Лига Европы 2023/2024 Лига конференций 2023/2024 Лига чемпионов 2023/2024 Лига чемпионов 2022/2023 Лига конференций 2021/2022 Англия. Кубок 2019/2020 Англия. Премьер-лига 2019/2020 Германия. Бундеслига 2018/2019 Чемпионат мира 2018 Германия. Бундеслига 2017/2018 Германия. Бундеслига 2016/2017 Германия. Кубок 2016/2017 Лига Европы 2016/2017 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Германия. Бундеслига 2015/2016 Лига чемпионов 2015/2016 Германия. Бундеслига 2014/2015 Лига чемпионов 2014/2015 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Чемпионат мира 2014 Германия. Бундеслига 2013/2014 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Товарищеские матчи 2012 Лига Европы 2011/2012 Лига Чемпионов 2011/2012