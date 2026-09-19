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Чехия. Шанс Лига
Команды
Богемианс 1905
Вацлав Пиларж
Статистика
€ 25 тыс
Вацлав Пиларж - статистика
Богемианс 1905
13 октября 1988 (37), Хлумец-над-Цидлиноу
#11 | Нападающий
170 см | 69 кг
Чехия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Пардубице
2 : 1
19.09.2026
Богемианс 1905
81' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 8 тур
Богемианс 1905
2 : 0
12.09.2026
Словацко
80' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Сигма
3 : 0
05.09.2026
Богемианс 1905
1' - 46'
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Славия
2 : 2
22.08.2026
Богемианс 1905
65' - 90'
90'
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Славия
2 : 2
22.08.2026
Богемианс 1905
65' - 90'
90'
Статистика по турнирам
Чехия. Шанс Лига 2026/2027
Чехия. Шанс Лига 2025/2026
Чехия. Шанс Лига 2024/2025
Чехия. Фортуна Лига 2023/2024
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Лига Чемпионов 2011/2012
Товарищеские матчи. Сборные 2011
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011
Команда
И
Г
П
Ж
К
Богемианс 1905
6
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Пардубице
2 : 1
19.09.2026
Богемианс 1905
81' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 8 тур
Богемианс 1905
2 : 0
12.09.2026
Словацко
80' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Сигма
3 : 0
05.09.2026
Богемианс 1905
1' - 46'
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Славия
2 : 2
22.08.2026
Богемианс 1905
65' - 90'
90'
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Славия
2 : 2
22.08.2026
Богемианс 1905
65' - 90'
90'
Чехия. Шанс Лига, 2 тур
Богемианс 1905
0 : 0
02.08.2026
Градец-Кралове
1' - 74'
Чехия. Шанс Лига, 1 тур
Теплице
3 : 1
25.07.2026
Богемианс 1905
1' - 82'
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